В Петербурге канатоходец перешел через Фонтанку

В Петербурге канатоходец перешел через Фонтанку
Момент перехода. Фото: instagram.com/olya_sotnikova

Заняться экстремальным времяпрепровождением мужчина решил сегодня, 12 июля.

Публиковать кадры любопытного зрелища принялись многие петербуржцы в социальных сетях. На них видно, что канатоходец медленно и размеренно преодолевает расстояние по заранее натянутому тросу через реку Фонтанка у Аничкова моста.

Большое количество зрителей собралось на переправе, чтобы понаблюдать за переходом. Среди толпы присутствовали и сотрудники МЧС, которые в экстренной ситуации могли бы организовать оперативную помощь. К счастью, все закончилось благополучно.

Напомним, недавно в Северной столице уже происходил подобный случай. Единомышленник вышеупомянутого канатоходца переходил Обводный канал. Тогда процесс шел не очень удачно, мужчина падал. Каждый раз его спасала страховка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что канатоходец снова пересекает водоемы Петербурга без страховки.

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