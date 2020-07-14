Дороги в Петербурге, несмотря на будний день, свободны

Дороги в Петербурге, несмотря на будний день, свободны
В городе практически нет пробок. Фото: скриншот Яндекс

Пробки оценили в два балла – в большинстве районов можно ездить без проблем.

Об этом стало известно сегодня утром, 14 июля. Данные предоставляет сервис «Яндекс.Пробки». Он оценил уровень заторов в два балла – это значит, что на дорогах практически нет автомобилей, несмотря на будний день.

Заторы есть разве что из-за ремонтных работ, которые мешают проезду и создают препятствия. Так, их производят на Москательном переулке, на Тележной улице, улице Академика Павлова и в других местах. Лучше заранее ознакомиться с действующими ограничениями, чтобы не тратить время на составление маршрута.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Пулковском шоссе собралась крупная пробка из-за слетевшей в кювет легковушки.

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