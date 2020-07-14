В Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями

В ближайшие дни горожане смогут отдохнуть от дождя.

Об этом стало известно сегодня, 14 июля. Обо всем сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Синоптики рассказали, что погода будет в целом радовать горожан – дождей не предвидится, а воздух прогреется максимум до 20 градусов. В этот вторник ожидается облачная погода с прояснениями, по городу прогуляется легкий ветер. Такая же погода будет в среду и четверг.

Напоминаем, что прошедшие выходные выдались холодными и дождливыми. Теперь же петербуржцы смогут насладиться теплом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Колесов обещает жаркую сухую погоду в конце июля. Дожди и грозы в Петербурге завершатся ближе к третьей декаде июля. В конце месяца ожидаются сухие и жаркие дни, рассказал главный синоптик города Александр Колесов.