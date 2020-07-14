Петербург ждет солнечный вторник без осадков

Солнечный день в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Солнечный день в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В атмосфере над Петербургом 14 июля расположился небольшой гребень антициклона. Под его влиянием город ждет солнечный день без дождей.

Воздух прогреется до 20-22 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже климатической нормы. Ветер западных направлений разгонится до 4-9 м/с.

«Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы», — рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Первая половина июля в Петербурге выдалась дождливой и ветреной. По словам главного синоптика города Александра Колесова, сухие и жаркие дни установятся ближе к третьей декаде. До этого момента Петербург останется под влиянием атмосферных фронтов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге стали часто замечать красные закаты. Об их причинах рассказал главный синоптик Александр Колесов.