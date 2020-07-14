Петербуржцев в среду ждет теплая и сухая погода

Дожди постепенно оставляют Северную столицу. Им на смену приходит долгожданное тепло. Однако, жары пока ждать еще не стоит.

Завтра, 15 июля, в городе на Неве день пройдет без осадков, однако небо будет застелено облаками. Ветер северо-западного и северного направления подует вначале слабо, а затем умеренно. Его усиления можно не ожидать. Ночью столбик термометра будет колебаться от значения в +11 градусов до +13. Днем воздух максимально прогреется до +21 градусов. Изменений в атмосферном давлении фиксироваться не будет. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Подобная погода будет наблюдаться и в течение последующих дней. Зонтики можно временно убрать. Однако, не понадобятся и солнечные очки. Облачность так и будет сохраняться. Но самое главное, что погода останется благоприятной для прогулок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гидрометцентр: россиян ждет сухой и жаркий июль.