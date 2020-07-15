Петербуржцев ждет прохладный четверг без дождей

Петербуржцев ждет прохладный четверг без дождей
Петербург. Фото: Baltphoto

От осадков жители Северной столицы могут отдохнуть. Правда, придется потеплее одеться.

Завтра, 16 июля, в городе не ожидается существенных осадков. Дуть в течение дня будет северный и умеренный ветер. Ночью столбик термометра будет демонстрировать показатели от +13 до +15, а днем воздух максимально прогреется до +20 градусов. Если ночью атмосферное давление будет незначительно ползти вниз, то днем существенных изменений в нем ожидать не стоит. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

Расстраиваться из-за прохлады не нужно. Лето еще не закончено. Уже в ближайшие дни температура медленно, но верно будет повышаться. К тому же, дожди еще в течение какого-то времени, точно не потревожат жителей города на Неве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во второй половине июля в Петербурге ожидается жара.

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