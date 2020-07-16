Поликлинику на Пионерской оштрафовали за просроченные лекарства

Петроградский районный суд Петербурга назначил штраф в размере 200 тыс. рублей ООО «Поликлиника эксперт». Организацию уличили в хранении просроченных лекарств и неправильном обращении с отходами.

Суд установил, что в процедурном кабинете хранился препарат «Нитросорбид» с истекшим сроком годности. В поликлиники не вели журнал измерения температуры сотрудников и допустили ряд нарушений при обращении с отходами, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Так, медицинские отходы класса Б не подвергали обеззараживанию, учет отходов не велся, а пакеты с отходами класса Б не маркировались соответствующей надписью. Помимо этого, отходы хранились в шкафу, доступ к которому имели посторонние.

В поликлинике вину признали частично. Сообщили, что просроченный «Нитросорбид» не использовался, температуру сотрудников измеряли, но не вносили в журнал, а шкаф для отходов был в удаленном от пациентов коридоре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поликлинику в Петербурге оштрафовали на 100 тыс. рублей за отсутствие средств защиты.