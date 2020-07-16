Петербургу выделили деньги на строительство Шуваловской развязки с ЗСД

Евразийский банк развития (ЕАБР) направит 6 млрд рублей АО «Западный скоростной диаметр» на строительство скоростной магистрали.

Об этом сообщает пресс-служба банка. Деньги пойдут на строительство Шуваловской развязки ЗСД, а также на строительство первого этапа Широтной скоростной магистрали с мостом через Неву — развязки с Витебским проспектом.

«Расширение нашего участия в ЗСД – важный этап для ЕАБР в развитии современной городской инфраструктуры Санкт-Петербурга» — заявил руководитель дирекции по транспорту и инфраструктуре банка Тимур Абдуллаханов.

Он также отметил, что сейчас банк участвует в возведении Центральной кольцевой автомобильной дороги в столицу, а также в строительство Большой Алматинской кольцевой автодороги.

Ранее gazeta.sbp.ru сообщала, что на трассе М-10 в Ленобласти строят новую развязку.