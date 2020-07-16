Строительство метро в Кудрово обсуждают в Смольном

Строительство метро в Кудрово обсуждают в Смольном
Станция метро в Кудрово станет продолжением оранжевой ветки. Фото: pixabay

Петербургские власти вновь подняли вопрос о строительстве станции метро в Кудрово, которая станет продолжением оранжевой ветки.

Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Глава городского комитета по транспорту Кирилл Поляков отметил, что Кудрово находится на стадии интенсивной застройки на границе Петербурга и Ленобласти. Эксперты прогнозируют, что через пять лет в Кудрово будет жить более 100 тысяч человек.

Сейчас реализация строительства станции метро в Кудрово находится на стадии разработки проектов, решается вопрос о финансировании. Правительство Петербурга заключило соглашение с Ленобластью, благодаря продолжится реализация строительства участка ветки от станции «Дыбенко» до станции «Кудрово».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный работает над проектом строительства ветки метро до Пушкина.

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