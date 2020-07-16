Жителей Петербурга призвали прививаться от гриппа

Осенью начинается самый пик респираторных заболеваний. Учащиеся различных учебных заведений возвращаются к занятиям, а летние отпуска завершаются.

В нынешнем году особенно важно привиться от гриппа. Потому что бороться придется не только с ним. Эпидемиологическая обстановка из-за коронавирусной инфекции оставляет желать лучшего и сейчас, а начиная с осени изменить статистику в худшую сторону может и эпидемия гриппа.

Штаммы гриппа постоянно меняются, а старые вакцины теряют свой эффект. Поэтому в 2020 году будет представлена новая вакцина, в которой появятся три новых компонента. Об этом сообщает «Город+» с ссылкой на сотрудников НИИ Гриппа.

Обычно начинать прививаться следует в сентябре-октябре — данный период является оптимальным. Но, старт кампании вакцинации даст уже Роспотребнадзор.

Прививка — лучшая профилактика гриппа. Поэтому, следует позаботиться о своем здоровье. Особенно в период эпидемии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае нашли новый свиной грипп, способный спровоцировать пандемию.