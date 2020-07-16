Жителей сгоревшего дома в Сосновом Бору не могут расселить в другое жилье

От предложенных вариантов местной администрации погорельцы отказываются.

Жилой дом оказался охвачен огнем ночью, 15 июля. Происшествие произошло из-за загоревшихся сараев. Пламя перекинулось на здание через кабель. Пожар уничтожил крышу и второй этаж. Первый же просто оказался полностью залит водой. Без своих квадратных метров остались 24 человека — это целых 7 семей. Их эвакуировали.

Администрация Красноборского поселения предоставила пострадавшим временное жилье, но его состояние лишь ужаснуло их.

Одна из женщин рассказала, что квартиру им предоставили в аварийном доме, который собираются расселять. В нем стоит неприятный запах, а по качающимся полам страшно ходить. Поэтому, от предложения она была вынуждена отказаться. К тому же, одна из соседок заявила о нашествии клопов. Об этом сообщает «ЛенТВ24».

Еще три семьи тоже отказались от «новых» квартир из-за того, что они находятся в ужасном состоянии.

Другие же погорельцы все же решили принять предложение администрации, надеясь на то, что это лишь временная мера. Понятно, что людям хочется жить в комфортных условиях. Но в предложенных квартирах то нет света, то что-то просто не работает.

Один из местных жителей заявил, что не понимает, почему администрация не хочет признавать, что данные дома непригодны для жизни.

В связи с этим, жильцы сгоревшего дома надеются на то, что им подберут нормальные квартиры в ближайших поселках. Согласно жилищному кодексу, помещения маневренного фонда обязаны предоставляться по следующему правилу — 6 квадратных метров на человека.

Однако, администрации Красного Бора Николай Аксенов рассказал, что понять, как можно решить этот вопрос, удастся лишь через пару месяцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за год вторичное жилье выросло в цене на 7,3%.