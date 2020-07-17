В Петербурге, несмотря на будний день, нет пробок

Их уровень оценивается в два балла.

Пятничное утро в Санкт-Петербурге началось с пустых дорог для водителей, которые отправляются на работу. Согласно данным, предоставленным сервисом «Яндекс. Пробки», уровень заторов можно оценить на два балла. Это значит, что большинство дорог свободны – лишь на некоторых участках наблюдается затрудненное движение. Только недалеко от Шушар на КАД образовалась пробка – ее причиной стала авария.

Отмечается, что в Санкт-Петербурге действует более 65 ограничений движения, связанных с ремонтными дорогами. Пустые дороги можно объяснить тем, что часть горожан покинули Северную столицу и отправились в отпуск.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Пулковском шоссе собралась крупная пробка из-за слетевшей в кювет легковушки.