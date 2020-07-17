Петербуржцев ожидает теплая и солнечная погода

Конец рабочей недели порадует горожан, которые соскучились по лету.

Сегодня, 17 июля, в Санкт-Петербурге выдастся по-настоящему летняя погода. Об этом рассказал в Facebook ведущий специалист ООО «Центр ФОБОС» Михаил Леус. Он заявил, что в эту пятницу дождей не ожидается, зато петербуржцы могут рассчитывать на теплую и солнечную погоду. Этому поспособствует гребень антициклона, приближающийся с запада.

«При переменной облачности обойдется без дождей, что позволит солнечным лучам неплохо прогреть воздушные массы»,

— объяснил синоптик.

Воздух успеет прогреться до плюс 24 градусов, при этом ветер разгонится до восьми метров в секунду. Примерно такая температура будет держатся в Ленинградской области, но в некоторых районах столбик термометра не поднимется выше 15 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Колесов обещает жаркую сухую погоду в конце июля.