В Неву вошел корвет «Бойкий»

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Корвет "Ретивый". Фото: кадр из видео ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь»

Он принял участие в статистическом показе в ходе Главного военно-морского парада.

Об этом стало известно сегодня, 17 июля. Обо всем сообщает пресс-служба Западного военного округа. В Санкт-Петербурге в Неву вошел корвет «Бойкий» – он принял участие в статистическом показе в ходе Главного военно-морского парада.

В ходе него будут подняты флаги и состоится парадное построение. Он прошел под разведенными мостами, а затем остановился у стрелки Васильевского острова. Корвет будет оставаться в акватории Невы до 26 июля. Напоминаем, что корвет — корабль сравнительно небольшого водоизмещения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге спустили на воду корвет «Ретивый».

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