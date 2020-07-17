Во дворе дома Семенова расчистили стариное мощение

Активисты расчистили мощение во дворе Дома Семенова на проспекте Римского-Корсакова в Петербурге. Под слоями пыли и грязи обнаружились историческая брусчатка и булыжная мостовая.

«Вооружившись вениками и щётками, мы сняли грязь и песок с дореволюционных камней. Теперь это не груда пыли, а очень красивое и фактурное мощение», — рассказала активистка Ника Артемьева.

Прежде на этом месте был асфальт, но его снял подрядчик для укладки тротуарной плитки. Как отметили в петербургском отделение ВООПИиК, если бы подрядчик снимал асфальт вручную, мощение не было бы повреждено.

Местные жители просят, чтобы мощение сохранили, а уже выкопанный булыжник уложили обратно и докомповали. Готовность найти пути сохранения выразил лава Администрации МО «Адмиралтейский округ» Николай Крылов.

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