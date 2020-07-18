В Петербурге разработали проект обустройства «Северное побережье Невской губы»

Речь идет о туристическом рекреационном кластере.

В планах города, благодаря новой инициативе, теперь имеется задача по обустройству территории северного побережья Финского залива от Лахты до Лисьего носа. Ожидается, что для туристических целей задействуют 603 гектара. Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму Северной столицы.

В ходе реализации разработки, для посетителей нового комплекса будут созданы условия для экологического туризма. Многие люди, будь то петербуржцы, жители Ленобласти или гости регионов смогут активно проводить свой отдых. На территории возведут досуговые зоны, станции мониторинга и визит-центры.

В создании проекта задействованы деятели разных сфер: экологи, урбанисты и эксперты по развитию территорий.

Отмечается, что город на Неве уже подал проект на участие во всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россию признали одной из лучших стран для экотуризма.