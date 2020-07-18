В субботу в Петербург вернутся дождь и тепло

Зонтики, убранные недавно подальше, можно вновь взять с собой на прогулку.

В Петербург возвращается лето. Погода порадует местных жителей своими температурами.

Сегодня, 18 июля, в городе ожидается переменная облачность. Местами днем прольются небольшие кратковременные дожди. Западный ветер подует слабо, его усилений бояться не стоит. Воздух прогреется до +26 градусов, что позволит не думать о том, брать ли на прогулку теплые вещи. Атмосферное давление практически не поменяет свои показатели в течение дня. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Уже завтра, 19 июля, осадков можно не ждать. Однако, облака так и будет продолжать устилать небо Северной столицы. Температура также достигнет +26 градусов, а западный ветер не вызовет беспокойств и будет слабым.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гидрометцентре дали прогноз погоды на август.