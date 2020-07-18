«Японская» школа на Сиреневом должна заработать к 1 сентября

Там делали капитальный ремонт. Власти надеются закончить к началу учебного года.

Об этом стало известно сегодня, 18 июля. Обо всем сообщили в Смольном. В школе №83 с углубленным изучением японского и английского языков на Сиреневом бульваре заканчивают делать капитальный ремонт. Ожидается, что все будет готово уже к 1 сентября. На данный момент уже заменили все инженерные сети, системы отопления и вентиляции. Осталось установить новое оборудование, а также благоустроить территорию.

Напоминаем, что учреждение впервые открыло свои двери в 1982 году, спустя 12 лет там появились классы для углубленного изучения иностранных языков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в США школьница не сделала домашнее задание и отправилась в тюрьму. Подросток находилась на испытательном сроке и должна была вести себя как примерный гражданин.