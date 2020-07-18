На Сампсониевском отремонтируют Дом молодежи к 2021 году

На Сампсониевском отремонтируют Дом молодежи к 2021 году
Дом молодежи не будет работать все это время. Фото: dm-forpost.com

Здание начали приводить в порядок еще в октябре прошлого года.

Об этом стало известно сегодня, 18 июля. Обо всем сообщили в Смольном. На Большом Сампсониевском в Доме молодежи «Форпост» продолжается капительный ремонт. Его затеяли еще в октябре 2019 года и планируют завершить к сентябрю 2021. На данный момент специалисты занимаются расчисткой фасадов, а также заменой перекрытий.

Напоминаем, что дом, в котором располагается учреждением, был построен в 1864 году. Пока что занятия проходят в других местах, так что 1,7 тысяч человек вынуждены ждать окончания ремонта. В мероприятиях, проводимых Домом молодежи, в год участвует около 20 тысяч горожан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в 2020 году в Петербурге отремонтировали 30 улиц. Сейчас дорожные работы продолжаются на 17 объектах. Всего на 2020 год запланировано отремонтировать участки по 84 адресам.

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