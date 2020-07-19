МЧС предупредило о приближении грозы к Петербургу

В Петербурге и пригородах ожидаются грозы. О приближении атмосферного явления предупредили в Главном управлении МЧС по городу.

Гроза обрушится на Петербург в понедельник, 20 июля. Начало рабочей недели обещает быть дождливым. По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, осадки ожидаются во второй половине дня.

Воздух днем прогреется до 26-28 градусов тепла, ночью — до 15-17 градусов. Ожидается слабый ветер переменных направление. Атмосферное давление будет понижаться.

МЧС призывает подготовиться к грозе и соблюдать правила безопасности. Рекомендуется закрыть окна и двери, не разговаривать по телефону, не подходить к электропроводке во время ударов молнии, держаться подальше от антенн, отключить радио и телевизор и не разводить костры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге наступила жара. Влияние на погоду оказал гребень антициклона.