Дожди и грозы накроют Ленобласть в понедельник

Дожди пройдут ночью и во второй половине дня. Фото: pixabay.com

Дожди пройдут ночью и во второй половине дня. Фото: pixabay.com

Грядущей ночью в Ленинградской области синоптики обещают похолодание до +7 градусов. Днем будет облачно,. без дождя не обойдется.

Согласно информации главного управления МЧС по Ленинградской области, в ночь на понедельник, 20 июля, в регионе ждут небольшие дожди, которые также будут идти и на протяжение дня. За окном в темное время суток будет +12…+17 градусов. Местами похолодает до +7…+9 градусов.

Синоптики прогнозируют, что днем погода разгуляется: в среднем температура составит +23…+28 градусов. Во второй половине дня пройдут дожди, а местами возможны грозы.

Ветер разных направлений будет дуть со скоростью 1-6 м/с.

Атмосферное давление будет понижаться в течение дня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян ждет жара во второй половине лета.