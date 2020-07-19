Рабочая неделя в Петербурге начнется с дождей и гроз

Дожди и грозы, к счастью, обещают быть кратковременными. Фото: Baltphoto

Дожди и грозы, к счастью, обещают быть кратковременными. Фото: Baltphoto

Жителей Северной столицы предупреждают о грозах, которые обрушатся на город уже завтра, 20 июля.

Об этом сообщили в главном управлении МЧС по городу и области. Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», новая неделя в Петербурге начнется с непогоды — в городе и пригороде пройдут дожди и грозы.

Как рассказал главный городской синоптик Александр Колесов, после выходных в Петербурге заметно похолодает — на хорошую погоду можно рассчитывать лишь до 22-23 июля. После в город нагрянет антициклон, а вместе с ним придет усиление ветра и осадки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дожди и грозы накроют Ленобласть в понедельник. За окном в темное время суток будет +12…+17 градусов. Местами похолодает до +7…+9 градусов.