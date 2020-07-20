Адвокат рассказал, чем Ефремов занимается под домашним арестом

Актер Михаил Ефремов, спровоцировавший смертельное ДТП, в настоящее время находится дома.

О состоянии артиста и его досуге рассказал его защитник Эльман Пашаев. Он отметил, что Ефремов до сих пор находится в тяжелом моральном состоянии. Актер избегает просмотра новостей, игнорирует интернет, но читает книги и смотрит телевизор. В основном, он предпочитает спортивные программы или передачи канала «Культура». Помимо этого, он не употребляет горячительных напитков, а пьет исключительно воду. Отказывается Ефремов и от приема лекарств. Об этом сообщает РБК.

Напомним, дорожно-транспортная авария произошла 8 июня. Артист, управляя своим внедорожником, выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в другой автомобиль. Его водитель серьезно пострадал и был отправлен в больницу, где позже скончался. Позднее выяснилось, что Ефремов в момент ДТП был сильно пьян. Теперь ему грозит тюремный срок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что адвокат Ефремова прокомментировал слухи о своей отставке.