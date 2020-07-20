Завод Hyundai приостановил выпуск автомобилей в Петербурге

В общей сложности, в течение восьми лет, с 2011 по 2019 год, россияне приобрели 836 тысяч машин марки Hyundai. Фото: pixabay.com

В общей сложности, в течение восьми лет, с 2011 по 2019 год, россияне приобрели 836 тысяч машин марки Hyundai. Фото: pixabay.com

Эпидемия коронавирусной инфекции здесь не причем.

Перерыв в работе связан с традиционным корпоративным отдыхом. Коллективный отпуск продлится с 20 июля по 3 августа. За данный отрезок времени на заводе пройдут необходимые профилактические работы, а также будет модернизировано оборудование. Об этом сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».

В первые 6 месяцев 2020 года предприятию удалось выпустить 88 тысяч автомобилей. Данный показатель продемонстрировал падение в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что завод Nissan в Петербурге уходит на каникулы и сокращает свой штат. С лета завод перейдет на работу в одну смену, а не две. Именно поэтому произойдет сокращение штата на 450 работников. Представители компании заверили, что данное решение было принято еще в феврале и никак не связано с пандемией.