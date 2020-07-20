Андрей Сизов получил должность гендиректора АО «ЛОЭСК»

Андрей Сизов получил должность гендиректора АО &#171;ЛОЭСК&#187;
Андрей Сизов стал гендиректором АО "ЛОЭСК". Фото: Мойка78

Новым генеральным директором АО «ЛОЭСК» назначили Андрея Сизова. Его выбрали по единогласному решению собрания акционеров компании.

Андрей Сизов вошел в новый совет директоров ЛОЭСК в начале июня. До этого он занимал руководящие должности в электросетевых компаниях России, среди которых были ПАО «Ленэнерго», АО «Санкт-Петербургские электрические сети», АО «Петродворцовая электросеть», АО «ЮТЭК — Региональные сети». Также он был первым зампредом городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

В компании заявили, что назначение Сизова поспособствует реализации стратегии развития, которое направлено на повышение прозрачности процедуры технологического присоединения, а также обеспечение надежного электроснабжения в городе и области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Чапуров возглавил комитет территориального развития Петербурга.

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