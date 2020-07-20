Дрозденко рассказал, когда в Кингисеппе решат проблему с питьевой водой

Проблему с питьевой водой в Кингисеппе решат не раньше 2023 года. Фото: pixabay.com

Проблему с питьевой водой в Кингисеппе решат не раньше 2023 года. Фото: pixabay.com

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что проблема с питьевой водой в Кингисеппе решится не раньше 2023 года.

Как сообщает телеканал «ЛенТВ24», одна из местных жительниц пожаловалась главе области, что за 30 лет ее жизни в многоквартирном доме так и не устранили проблему некачественной питьевой воды.

«Проблема с холодной питьевой, приходиться ездить за водой. Эта просто не пригодна для питья. Столько было статей в газетах, а воды так и нет», — рассказала женщина.

По словам Дрозденко, всю систему городского водоснабжения должны передать на баланс областного Водоканала. Исправить ситуацию с питьевой водой получится только в этом случае.

Он отметил, что на реконструкцию водопровода уйдет не менее двух лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко рассказал, сколько потратили на ликвидацию незаконной свалки в Колтушах.