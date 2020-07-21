Конфликт между армянами и азербайджанцами может оставить Петербург без абрикосов

Об инциденте стало известно в понедельник, 20 июля.

Представители Армении привезли абрикосы на Софийскую набережную, где обычно реализовывали товар. Однако в этот раз их встретили арендодатели из Азербайджана и не дали совершить выгрузку, попросив покинуть территорию.

При этом, отмечается, что раньше подобных ситуаций не возникало. А деловые отношения между бизнесменами из Армении и Азербайджана были нормальными.

В связи со сложившимися обстоятельствами, абрикосы пришлось продавать прямо из фур у одной из станций метрополитена. Примечательно, что 20 тонн фруктов удалось реализовать за 4 часа. При этом продать получилось даже дороже, чем на Софийской базе — на 20 рублей за кг. Об этом сообщает 47news.

Напомним, что между государствами еще в середине месяца произошел вооруженный конфликт. Армения и Азербайджан нарушили перемирие и обвинили друг друга в провокационных действиях, а также начали взаимный обстрел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Армении и Азербайджана сообщили о возобновлении боев на границе.