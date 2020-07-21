Полеты за рубеж могут возобновить из шести городов РФ

Напомним, что Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Фото: pixabay.com

Напомним, что Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Фото: pixabay.com

Возобновление международного авиасообщение планируется реализовать в несколько этапов.

Сначала улететь за границу можно будет из Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока. Об этом сообщают «Известия» с ссылкой на документ о проекте восстановлении авиасообщения, который глава Росавиации Александр Нерадько направил на рассмотрение в правительство России.

Аэропорты, из которых можно будет начать реализовать международные полеты, выбирались по определенному принципу. В каждом городе, кроме Москвы, улететь можно будет лишь из одного аэроузла. В столице рейсы выполнять намерены все три аэропорта.

Позднее, после перехода на новый этап, улететь за рубеж станет возможным из любого региона, аэропорт которого осуществляет международные авиаперевозки. Для этого специалистами различных ведомств будет регулярно изучаться эпидемиологическая обстановка. Раз в две недели будут выбираться страны, в которые можно летать.

Напомним, международное авиасообщение с другими странами Россия приостановила еще 27 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. В настоящее время осуществляются только вывозные рейсы, возвращающие россиян домой. Однако, в стране уже начались активные обсуждения о возобновлении полетов. Однако, ключевым фактором для принятия решений станет уровень заболеваемости. Как в России, так и в других странах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Турции рассказали, когда может возобновиться авиасообщение с Россией.