В Петербург возвращаются дожди

В Петербург возвращаются дожди
Санкт-Петербург. Фото: Baltphoto/ Irina Motina-1024x683

Вместе с осадками в город возвратится и прохлада.

Июль не особо отличился хорошей погодой в этом году. Но печалиться не стоит. Впереди еще один месяц лета.

Сегодня, 21 июля, дождя стоит ждать лишь во второй половине дня, он пройдет местами и практически не потревожит петербуржцев. Ветер днем подует западный и умеренный. Порадует погода своим теплом. Воздух максимально прогреется до +26 градусов. Атмосферное давление в течение дня продемонстрирует снижение своего показателя. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Однако, уже завтра, 22 июля, температура опустится до +21 градуса. В четверг, 23 июля, столбик термометра и вовсе примет значение в +18 градусов. Понижение температуры будет сопровождаться дождями и грозами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы наблюдали серебристые облака.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
июль кратковременные дожди погода


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Роналду оформил дубль за «Ювентус» в матче с «Лацио»
В Египте мужчину нашли живым на кладбище спустя четыре месяца после его похорон
В Петербург возвращаются дожди
Путин поддержал перенос шествия «Бессмертного полка» на 2021 год
В Пулково отменили семь рейсов
Полеты за рубеж могут возобновить из шести городов РФ
Около 200 петербургских автобусов перейдут на работу на газе
Петербургский НИИ гриппа ищет желающих пройти тестирование вакцины от ...