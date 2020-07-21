В Петербург возвращаются дожди

Вместе с осадками в город возвратится и прохлада.

Июль не особо отличился хорошей погодой в этом году. Но печалиться не стоит. Впереди еще один месяц лета.

Сегодня, 21 июля, дождя стоит ждать лишь во второй половине дня, он пройдет местами и практически не потревожит петербуржцев. Ветер днем подует западный и умеренный. Порадует погода своим теплом. Воздух максимально прогреется до +26 градусов. Атмосферное давление в течение дня продемонстрирует снижение своего показателя. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Однако, уже завтра, 22 июля, температура опустится до +21 градуса. В четверг, 23 июля, столбик термометра и вовсе примет значение в +18 градусов. Понижение температуры будет сопровождаться дождями и грозами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы наблюдали серебристые облака.