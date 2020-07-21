За неделю к социальным участковых обратилось почти 1500 петербуржцев

Жители города на Неве продолжали получать помощь во время эпидемии. Фото: gov.spb.ru

Жители города на Неве продолжали получать помощь во время эпидемии. Фото: gov.spb.ru

После снятия коронавирусных ограничений, посетить Центр организации соцобслуживания жители Северной столицы смогли лично.

В общей сложности, с 13 июля в районные центры по оказанию помощи в различных социальных вопросах, приняли 1407 человек. За консультацией в Единый центр телефонного обслуживания обратились 1016 петербуржцев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Организация деятельности учреждений проводится с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Все посещающие должны соблюдать социальную дистанцию, а также надевать средства индивидуальной защиты.

Стоит отметить, что во время ограничительных мер, прием посетителей полностью не приостанавливался. Очный прием был возможен при случае сильной необходимости и только по предварительной записи. В данный период с обращениями туда пришли 16244 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МФЦ в Петербурге не справляются с наплывом посетителей. Месяц назад сотрудники центров испытали сильную нагрузку.