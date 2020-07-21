«Магнит» объявил об открытии магазинов нового формата

Первые месяцы работы покажут, заинтересовались ли данными точками потребители.

Ритейлер «Магнит» совершил тестовое открытие трех новых магазинов под названием «Моя цена». Отличаться от уже привычных магазинов формата «у дома» данные торговые точки будут своей удаленностью от жилых помещений. Помимо этого, в новых магазинах представлен сокращенный ассортимент, а упор сделан на более дешевые продукты и товары собственной торговой марки. Об этом сообщает РБК с ссылкой на президента и гендиректора компании Яна Дюннинга.

Открытие дискаунтеров подобного формата не несет в себе больших затрат на ремонт и закупку оборудования, однако информация о стоимости пилотных точек осталась неизвестной.

Ожидается, что компания откроет еще несколько магазинов, после чего проведет анализ интереса покупателей и решит, целесообразно ли присутствие такого формата на рынке.

Три тестовых магазина открылось в Самаре, Волгоградской и Ульяновской областях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четыре женщины обчистили «Магнит» в Пушкине и получили условные сроки.