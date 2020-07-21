В Петербург придут кратковременные дожди

В Петербург придут кратковременные дожди
Дождливый день в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербург во вторник, 21 июля, возвращаются кратковременные дожди. Осадки задержатся в городе на несколько дней.

Дожди ожидаются в Петербурге во второй половине дня. Воздух прогреется до 24-26 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», вторник станет последним жарким днем. Со среды в городе наступает похолодание. Температура воздуха 22 июля составит 15-16 градусов ночью и 19-21 градус днем. В четверг, 23 июля, столбик термометра ночью опустится до 12-14 градусов, ночью — до 16-18.

Кратковременные дожди останутся в Петербурге до конца недели. По информации Росгидромета, осадки ожидаются в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Следующий понедельник обещает быть сухим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 20 июля стало самым жарким днем месяца в Петербурге.

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