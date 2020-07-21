На Неве и Фонтанке нашли нефтяные пятна

Экологические аварийные службы совершили более 35 выездов за неделю. Фото: комитет по природопользованию

Экологические аварийные службы совершили более 35 выездов за неделю. Фото: комитет по природопользованию

На реках Неве и Фонтанке обнаружили пленку нефтепродуктов. Водоемы осмотрели специалисты ГУП «Пиларн».

Нефтяные пятна были замечены на этой неделе. Пленка покрыла поверхность Невы в районе Свердловской набережной и часть Фонтанки от Измайловского моста до Египетского моста. Нефтепродукты также выявлены близ Лештукова моста.

«Акватории рек обработали активной пеной», — сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

За неделю специалисты ГУП «Пиларн» совершили восемь въездов на водоемы. Проверки проводились после сообщений о загрязнении акватории водных объектов нефтепродуктами. Пятна обнаружили на Неве и Фонтанке. По остальным адресам следов загрязнения не обнаружено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в природоохранную прокуратуру переданы материалы о сбросе сточных вод с запахом краски в Славянку.