Петербург подтопило после часового дождя

Специалисты устраняют последствия непогоды – система канализация справилась со своей задачей не везде.

Об этом стало известно сегодня, 21 июля. Обо всем сообщили в пресс-службе Водоканала. В Санкт-Петербурге прошли часовые дожди, после которых некоторые улицы подтопило. С жалобами в предприятие обратились 25 человек. Так, в южных районах ливневки не справились с объемами воды, в Колпино уже выехали специалисты для устранения последствия непогоды. Отмечается, что весь район оказался под водой – местные жители не могут нормальной передвигаться. Система канализация была заполнена осадками спустя 20 минут и выдержала далеко не везде.

Воду придется убирать на Загородной улице, Привокзальном площади и Тверской улице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что перекресток Лиговского и Растанной погрузился под воду. Судя по снимкам очевидцев, на перекрестке образовалась крупная лужа. Это произошло из-за того, что время прокладки коммуникаций машина спецтехники проткнула водопровод.