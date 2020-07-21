В Смольном прокомментировали открытие ТЦ и кафе

В Смольном прокомментировали открытие ТЦ и кафе
ТЦ "Галерея". Фото: Baltphoto/ Olga Androsova

Вопрос будут решать в ближайшее время, осталось урегулировать некоторые моменты со специалистами.

Об этом стало известно сегодня,21 июля. Обо всем сообщили в администрации Санкт-Петербурга. В городе до сих пор не открылись торговые центры, а кафе и рестораны могут принимать гостей только на летних верандах или осуществлять доставку. Горожане не раз задавались вопросом, почему так происходит, ведь во многих городах уже давно работают и ТЦ, и заведения общественного питания. В Смольном отметили, что больше нельзя тянуть с решением этого вопроса, никому не нравится неопределенность. До конца текущей недели, обещают вице-губернаторы Евгений Елин и Олег Эргашев, возможность открытия площадок обсудят с представителями Роспотребнадзора.

Власти хотят получить рекомендации и правила, которые позволят открыть рестораны и торговые центры, избежав все возможные риски.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что владельцы ТЦ Петербурга пожаловались Путину на долгий простой.

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В Смольном прокомментировали открытие ТЦ и кафе