В Петербурге перенесли репетицию Дня ВМФ

Парад в честь Дня ВМФ в Петербурге в 2019 году. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Парад в честь Дня ВМФ в Петербурге в 2019 году. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Она состоится не 23, а 24 июля вечером. Водители должны быть готовы к пробкам.

Об этом стало известно сегодня, 21 июля. Обо всем сообщили в КРТИ. Репетиция Дня ВМФ в Санкт-Петербурге была запланирована на 23 июля, но состоится в пятницу вечером, 24 числа. Ожидается, что это спровоцирует пробки, так что автомобилисты должны быть готовы к изменениям привычных маршрутов.

24 и 26 июля не по расписанию разведут четыре моста – Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский. То же касается этих переправ в период с 25 на 27 – плановая разводка продлится до шести утра. Со всеми ограничениями можно ознакомиться на сайте КРТИ, чтобы быть к ним готовыми.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ко Дню ВМФ в Петербурге выпустят тематический «Подорожник». На проездных изображены боевые корабли, защищавшие Ленинград в годы Великой Отечественной войны: Краснознамённый крейсер «Киров» и лидер эсминцев «Ленинград».