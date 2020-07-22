В Петербурге признали виновными подозреваемых в разбойном нападении на сотрудников ОМОН

Оно произошло еще 4 декабря 2015 года.

В Санкт-Петербургском суде решилась судьба обвинения троих мужчин. Было установлено, что данные личности совершили преступление, а именно: напали на сотрудников транспортного ОМОНа. Происшествие произошло на пересечении проспекта Маршака и Муринской дороги. В результате нападения скончался один из работников, а второй с тяжелыми ранениями оказался в больнице. Добычей злоумышленников стали 24 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Отметим, что в феврале 2019 данные лица были оправданы приговором. Но с решением вердикта коллегии присяжных заседателей не согласилась прокуратура и решила его обжаловать.

После прошедших заново разбирательств приговор для мужчин вновь поменялся. Теперь они признаны виновными в преступлениях по данному уголовному делу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге прокуратура обнаружила сайты по продаже нелегального оружия.