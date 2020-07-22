Стало известно, как кризис из-за коронавируса повлиял на рынок труда

Период ограничительных мер, принятых еще в конце марта из-за эпидемии коронавирусной инфекции, оказался весьма тяжелым для различных сфер деятельности. Кто-то терял работу, кто-то не мог ее найти. Некоторые профессии вовсе оказались временно невостребованными. Аналитики hh.ru Северо-Запада решили изучить ситуацию на рынке труда за период с с 1 апреля по 30 июня, чтобы выделить характерные изменения, произошедшие из-за коронакризиса.

Естественно, первым делом сократилось число предлагаемых вакансий. Максимальное уменьшение предложений было зафиксировано в мае — на целых 52% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года. В общем, второй квартал 2020 года оказался скуднее по вакансиям, чем второй квартал 2019 года, на 37%. В настоящее время количество вакансий активно увеличивается.

Также, активно стала востребована сфера IT, обогнав даже продажи. В общем, вакансии из этих сфер составляют 22% от всех предложений. Обратная ситуация сложилась с ресторанами, отелями и гостиницами. Из-за эпидемии сотрудники в данные места перестали активно требоваться.

Помимо этого, соискатели не торопились искать новую работу. В ранние кризисные года во время уменьшения количества вакансий увеличивался спрос на работу. Однако, в этом году интереса к новым видам деятельности в период ограничительных мер особо не возникло. Зато летом количество резюме начало активно увеличиваться.

Кроме этого увеличилась и конкуренция. В Петербурге в мае на одну вакансию приходилось 17 соискателей. Примечательно, что и высоко конкурентных сфер деятельности становится все больше. Наиболее острая в этом плане ситуация фиксируется в сферах «начало карьеры» и искусства и развлечений.

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