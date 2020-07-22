В Петербурге посещение квест-комнаты закончилось для ребенка травмами

В Петербурге посещение квест-комнаты закончилось для ребенка травмами
Прокуратура Петербурга. Фото: https://procspb.spb-spr.ru/

Организация работы развлекательного места вызвала вопросы.

Прокуратуре Петербурга стало известно, что во время посещения квеста, несовершеннолетний получил повреждения. Точных подробностей о происшествии не приводится, но известно, что игровая комната располагается на Соляном переулке. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга.

В связи с этим, в развлекательную зону наведаются сотрудники правоохранительных органов, которые проверят как реализуются услуги в данном заведении, а также, соблюдаются ли все законы и техника безопасности.

После проведения проверки сотрудниками прокуратуры Центрального района будет принято соответствующее решение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура проверила продажу мальчика на Авито в Петербурге. Отец ребенка, который таким образом хотел его проучить, был привлечен к административной ответственности.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
квест-комната прокуратура травмирование


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Нежелание платить алименты закончилось для петербуржца исправительными работами
На 2-й Комсомольской улице снесут первую расселенную «хрущевку»
В Петербурге посещение квест-комнаты закончилось для ребенка травмами
Меньше с каждым днем: в Петербурге зафиксировано 186 случаев коронавируса
Эпидемиолог назвал срок окончания пандемии коронавируса
Стало известно, как кризис из-за коронавируса повлиял на рынок труда
В Петербурге за сутки на коронавирус проверили почти 15 тысяч человек
В Петербурге интим школьницы с жителем Иркутска обернулся уголовным делом