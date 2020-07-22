В декабре в Петербурге откроется новый ЗАГС

Регистрацию браков в Петербурге проводят 18 районных отделов ЗАГС и 4 дворца бракосочетания. Фото: unsplash.com

Регистрацию браков в Петербурге проводят 18 районных отделов ЗАГС и 4 дворца бракосочетания. Фото: unsplash.com

Влюбленные смогут начать официально оформлять свои отношения в стенах здания уже в начале зимы.

Строительство желанного местными жителями дворца бракосочетаний идет полным ходом в Красносельском районе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Рабочие в настоящее время выполняют кирпичную кладку перегородок, совершают отделку. Близки к завершению работы на кровле. Кроме этого, производится обустройство инженерных сетей и очистных сооружений.

Срок окончания работ датируется 10 декабря. Учитывая, что все работы идут согласно графику, задержки в сдаче объекта не ожидаются. Пока что, здание готово на 56%.

Так что, будущие молодожены имеют шанс получить хороший подарок к Новому году в виде торжественной церемонии бракосочетание в новом ЗАГСе на улице Доблести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после снятия режима самоизоляции петербуржцы побежали в ЗАГС.