В Кудрово постоят мост для людей, рыб и автомобилей

В Кудрово постоят мост для людей, рыб и автомобилей
Работы начались. Фото: pixabay

Улично-дорожная сеть в Кудрово продолжает развиваться. В рамках продолжения ее строительства начались работы по возведению моста.

Переправа через реку Оккервиль соединит проспект Строителей от Ленинградской улицы до пересечения с Европейским проспектом. Еще один участок для движения транспорта поможет облегчить жизнь автомобилистам и улучшить ситуацию на дорогах. Помимо этого, благодаря мосту появится доступ к «социальному кварталу» — образовательным учреждениям (школе и двум садикам) и отделению полицию, который будет построен в ближайшее время.

За производство работ отвечает Дирекция комплексного развития территорий Ленобласти. Строительство ведется за счет денежных вложений застройщиков. На участке строительства уже установлен забор и производится подготовка к работам на речном участке. Дорожные рабочие отравились выполнять свои обязанности на участок от улицы Ленинградской до моста. Об этом сообщает пресс-служба администрации 47 региона.

Во время создания проекта четырехполосной переправы были учтены интересы водителей транспортных средств, велосипедистов, пешеходов и даже рыбок, которые обитают в реке.

Во время строительства создадут водоспускные трубы в русле реки Оккервиль и сконструируют подземные пешеходные переходы.

Закончить работы планируется в марте 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть выделит больше 2 млрд рублей на благоустройство.

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