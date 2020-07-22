В Ленобласти работодателей заставили выплатить зарплаты на 6,5 млн рублей

Судебные приставы помогли вернуть обманутым сотрудникам некоторых компаний заработанные деньги.

Об этом стало известно сегодня,22 июля. Обо всем сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов России по Ленинградской области. В регионе за первую половину 2020 года поступило 187 жалоб на работодателей, которые задерживают заплаты. Они не хотели выплачивать более 18 миллионов рублей. В итоге удалось принудить вернуть более 6,5 миллионов рублей задолженности. Для того, чтобы добиться желаемого эффекта, приставы накладывали арест на имущество предприятий-должников.

Отмечается, что в 2020 году было на 24 исполнительных производств больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Delivery Club выплатил курьерам более 9 млн. рублей долгов по зарплате. Свои деньги получили более 300 сотрудников компании.