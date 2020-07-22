В Петербурге приступили к реконструкции Армашевского сквера

В Петербурге приступили к реконструкции Армашевского сквера
Власти занялись благоустройством одной из частей зеленой зоны. Фото: pixabay.com

Его приводили в порядок в последний раз в прошлом году.

Об этом стало известно 22 июля, передает телеканал «Санкт-Петербург». В Красногвардейском районе приступили к реконструкции Армашевского сквера, который находится у Малого и Большого Ильинских садов. Там работы по благоустройству уже проводили в 2019 году, тогда на территории зеленой зоны установили детскую площадку, зона отдыха и мосты. Также появился летний театр. Теперь рабочие приступили к облагораживанию противоположного берега реки Лубья.

Напоминаем, что большая зеленая зона состоит из трех частей. Она расположилась на берегах Охты и Лубьи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в деревне Низино благоустраивают Центральный парк отдыха и культуры. Уже появилась пешеходная зона и новая площадка для спортивных занятий.

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