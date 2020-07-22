В Петербурге нашли сразу две мины времен ВОВ

Мины уже ликвидировали, они не представляют опасности. Фото: МЧС

Мины уже ликвидировали, они не представляют опасности. Фото: МЧС

Их вывезли на полигон для дальнейшей утилизации. Никто не успел пострадать.

Об этом стало известно 22 июля. Обо всем сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Сразу в двух районах города нашли боеприпасы временем Великой Отечественной войны. Первый, 19 июля, в Ломоносове на территории Петродворцового района. На необычный предмет наткнулись рабочие компании «Дельта-Бетон» во время земляных работ.

21 июля в Пушкинском районе на Камероновской улице обнаружили мину. На место вызвали сотрудников спецслужб, которые осмотрели боеприпас и вывезли его на полигон для ликвидации.

Спасатели просят горожан не подходить к непонятным предметам, похожим на мины, и сразу сообщать о них.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жительница Сланцев боится, что ее дом взорвется из-за склада боеприпасов в подвале.