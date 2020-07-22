В Петербурге нашли сразу две мины времен ВОВ

Их вывезли на полигон для дальнейшей утилизации. Никто не успел пострадать.
Об этом стало известно 22 июля. Обо всем сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Сразу в двух районах города нашли боеприпасы временем Великой Отечественной войны. Первый, 19 июля, в Ломоносове на территории Петродворцового района. На необычный предмет наткнулись рабочие компании «Дельта-Бетон» во время земляных работ.
21 июля в Пушкинском районе на Камероновской улице обнаружили мину. На место вызвали сотрудников спецслужб, которые осмотрели боеприпас и вывезли его на полигон для ликвидации.
Спасатели просят горожан не подходить к непонятным предметам, похожим на мины, и сразу сообщать о них.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жительница Сланцев боится, что ее дом взорвется из-за склада боеприпасов в подвале.