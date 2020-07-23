Петербург ждут сильные ветра и дожди

Дождливый день в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Дождливый день в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге 23 июля ожидаются кратковременные дожди и ветер с порывами до сильного. Воздух днем прогреется до 17-19 градусов тепла.

По данным Северо-Западного УГМС, скорость ветра в Петербурге составляет 5-9 м/с, однако в течение дня возможны усиления. Особенно остро погодные изменения ощутят жители прибрежных районов.

Атмосферное давление в дневное время будет повышаться.

Погоду в городе диктует южная периферия циклонического вихря, центр которого окажется над севером Ботнического залива, пояснил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. В этих условиях температурный фон будет на 3-4 градуса ниже нормы.

«Его [циклонического вихря — прим. ред.] стараниями в регионе облачно с прояснениями, временами будут идти дожди, ограничивая приток солнечного тепла», — написал Леус в Facebook.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кратковременные дожди останутся в Петербурге до конца недели.