Сквер на Васильевском назвали в честь полярного капитана Юрия Кучиева

Безымянный сквер на Капитанской улице в Василеостровском районе Петербурга получил название. Именование ему дали в часть полярного капитана Юрия Кучиева.
Сквер капитана Кучиева расположен между Морской набережной и улице Кораблестроителей, сообщает пресс-служба Смольного.
Юрий Кучиев родился в селе Тиб в Северной Осетии, но жил в Петербурге. Был первым капитаном атомных ледоколов «Ленин», «Арктика» и «Россия». В августе 1977 года ледокол «Арктика» первым в мире в надводном плавании достиг Северного полюса.
Название также получил безымянный проезд от Октябрьской набережной до Русановской улицы в Невском районе. Ему присвоено именование Новосаратовская улица, так как данный проезд проходит вдоль границы города с деревней Новосаратовкой.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что станцию метро «Новокрестовская» официально переименовали в «Зенит».