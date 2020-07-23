Сквер на Васильевском назвали в честь полярного капитана Юрия Кучиева

Безымянный сквер на Капитанской улице в Василеостровском районе Петербурга получил название. Именование ему дали в часть полярного капитана Юрия Кучиева.

Сквер капитана Кучиева расположен между Морской набережной и улице Кораблестроителей, сообщает пресс-служба Смольного.

Юрий Кучиев родился в селе Тиб в Северной Осетии, но жил в Петербурге. Был первым капитаном атомных ледоколов «Ленин», «Арктика» и «Россия». В августе 1977 года ледокол «Арктика» первым в мире в надводном плавании достиг Северного полюса.

Название также получил безымянный проезд от Октябрьской набережной до Русановской улицы в Невском районе. Ему присвоено именование Новосаратовская улица, так как данный проезд проходит вдоль границы города с деревней Новосаратовкой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что станцию метро «Новокрестовская» официально переименовали в «Зенит».