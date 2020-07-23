В Петербурге для студентов ВШЭ построят новое общежитие

В Петербурге для студентов ВШЭ построят новое общежитие
Общежитие будет рассчитано на 600 студентов. Фото: pixabay

В Петербурге выдано положительное заключение на проект строительства общежития для НИУ ВШЭ.

Как сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России, эксперты петербургского филиала Главгосэкспертизы повторно провели проверку достоверности определения сметной стоимости строительства здания, в котором будет размещаться общежитие на 600 человек.

Согласно проекту, еще одно общежитие Санкт-Петербургского филиала ВШЭ будет построено в Невском районе города — на улице Крупской, 3, литера Б.

Здание будет восьмиэтажным, площадью 1888,7 кв.м. Проект также подразумевает строительство подземного паркинга на 44 места для машин.

В общежитии, помимо жилых блоков, будут комнаты для занятий, зона коворкинга, а также административные и бытовые помещения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме предложили освободить некоторых абитуриентов от платы за общежитие.

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