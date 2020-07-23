Фасады зданий на Московском проспекте засияли новым светом

Фасады зданий на Московском проспекте засияли новым светом
Новая подсветка на Московском проспекте. Фото: "Ленсвет"

Новую художественную подсветку получили фасады зданий, расположенных на Московском проспекте от Сенной площади до набережной Фонтанки.

Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет». Новая подсветка отлично вписалась в архитектурный ансамбль на Сенной площади, от которой начинается магистраль.

На этом участке Московского проспекта уже 17 зданий получили современную светодиодную подсветку. Специалисты подсветили верхние карнизы зданий, а также особенности архитектуры домов. На некоторых зданиях подчеркнули колонны и межколонные пространства.

Добавим, что вечерний образ Северной столицы, в которой главную роль играет современная подсветка, является важной составляющей туристической привлекательности города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проспект Энтузиастов получил новое уличное освещение.

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