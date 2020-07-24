Пятница в Петербурге выдастся прохладной и дождливой

Эксперты сообщают, что на тепло можно рассчитывать только в августе.

В эту пятницу, 24 июля, петербуржцы должны взять с собой зонтик перед выходом из дома. На улице их ожидают хоть и кратковременные, но дожди. Воздух при этом прогреется до плюс 20 градусов, погода будет не по-летнему прохладной, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В субботу температура упадет на пару градусов, серьезных изменений не ожидается, а вот в воскресенье столбик термометра поднимется до плюс 23 градусов. Эксперты считают, что настоящее тепло вернется только в августе, а пока – дожди и бодрящий ветер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет погода в августе. Последний месяц лета отличится аномальным теплом. Осадков особо не будет — возможны только кратковременные дожди.