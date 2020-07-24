Бизнесмены хотят определенности в связи с новостями об открытии ТЦ в Петербурге

Бизнесмены хотят определенности в связи с новостями об открытии ТЦ в Петербурге
Бизнесмен просит дать разрешение на работу ТЦ. Фото: pixabay.com

Торговые центры не работают уже 120 дней.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Управляющий партнер компании Fort Group Максим Левченко записал ролик и поделился им в социальных сетях. На нем бизнесмен комментирует новости о том, что власти размышляют об открытии торговых центров в Санкт-Петербурге. В ролике показаны пустующие торговые залы, сопровождающиеся словами Левченко. Он отметил, что ТЦ закрыты на протяжении 120 дней и бизнесмены требуют от Смольного определенности. Левченко не ждет поддержки от властей, он всего лишь хочет получить возможность работать.

Напоминаем, что в администрации Северной столицы утверждают, что ждут рекомендации об открытии торговых центров от Роспотребнадзора. Нужно не допустить распространения коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России создают медицинские маски, убивающие коронавирус.

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